Kocasinan'da "Bayat Ekmek Kutuları" uygulamasıyla israfın önüne geçiliyor

Kocasinan Belediyesinin, çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirdiği "Bayat Ekmek Kutuları" uygulaması sayesinde, bir yılda yaklaşık 4 bin 600 kilogram ekmeğin israf edilmesi önlendi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde 2019 yılından bu yana yerleştirilen 506 bayat ekmek kutusu sayesinde ekmekler yeniden değerlendiriliyor.



Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, nüfusun yoğun olduğu mahallelerde bulunan bayat ekmek kutularını düzenli aralıklarla kontrol ederek biriken bayat ekmekleri topluyor.



Toplanan ekmekler, besicilikle uğraşan vatandaşlara ulaştırılarak hayvan yemi olarak değerlendiriliyor.



Uygulama sayesinde bir yılda yaklaşık 4 bin 600 kilogram ekmeğin israf edilmesi önlenmiş oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, uygulamanın, alın terinin, bereketin ve paylaşmanın sembolü olan ekmeğe verilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade etti.



Ekmeğin, sofraların vazgeçilmezi olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"İnancımızda ekmek, çok kıymetli bir nimet olarak kabul edilir. Bu nedenle israf edilmeden, ihtiyaç kadar tüketilmesini önemsiyoruz. 'Bayat Ekmek Kutuları'yla vermek istediğimiz temel mesaj, ekmeğin çöpe gitmemesi, bereketin korunmasıdır. Gayretimiz, israfın önüne geçmektir. İsrafsız bir belediye olarak, israfın önlenmesine yönelik tüm çalışmalara öncülük etmeye devam edeceğiz."







