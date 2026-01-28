Gümüşören Barajı'nda soğuğun etkisiyle oluşan ve göz bebeklerine benzeyen buz oluşumları görüntülendi

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'nin Develi ilçesindeki Gümüşören Barajı'nda, soğuk havanın etkisiyle oluşan ve göz bebeklerine benzeyen buz oluşumları dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 10:14 Güncelleme: 28.01.2026 - 10:14
        Kayseri'nin Develi ilçesindeki Gümüşören Barajı'nda, soğuk havanın etkisiyle oluşan ve göz bebeklerine benzeyen buz oluşumları dronla görüntülendi.

        İlçe sınırlarında bulunan baraj gölünün Menengi mezrasına yakın bölümü, soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

        Dronla kaydedilen görüntülerde, göl yüzeyinde oluşan halka şeklindeki buz yapıları ve merkezlerinden yayılan çatlaklar dikkati çekti.

        Beyaz ve açık mavi tonların hakim olduğu buz tabakası, havadan bakıldığında insan gözünün iris ve göz bebeğini çağrıştıran doğal desenler oluşturdu.

        Genellikle donma sürecinde ani ısı değişimleri sonucu bu oluşumların meydana geldiği öğrenildi.

