Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Pınarbaşı-Gürün kara yolu açıldı

        Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Kayseri'nin Pınarbaşı ile Sivas'ın Gürün ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 09:02 Güncelleme: 28.01.2026 - 09:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Pınarbaşı-Gürün kara yolu açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Kayseri'nin Pınarbaşı ile Sivas'ın Gürün ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşıma açıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı-Gürün kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu.

        Çift yönlü ulaşıma kapatılan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        ABD Başkanı Trump'tan Dolar açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Dolar açıklaması
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!

        Benzer Haberler

        Kayserispor, Denis Makarov'u açıkladı
        Kayserispor, Denis Makarov'u açıkladı
        Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın
        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın
        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın Yangın 1 saatte kontrol altına alını...
        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın Yangın 1 saatte kontrol altına alını...
        Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu araç trafiğine kapatıldı
        Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu araç trafiğine kapatıldı
        Pınarbaşı-Gürün kara yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı
        Pınarbaşı-Gürün kara yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı