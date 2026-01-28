GÜNCELLEME - Kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Pınarbaşı-Gürün kara yolu açıldı
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Kayseri'nin Pınarbaşı ile Sivas'ın Gürün ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşıma açıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı-Gürün kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu.
Çift yönlü ulaşıma kapatılan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.
