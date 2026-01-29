Habertürk
Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de evden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir evden ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 09:54 Güncelleme: 29.01.2026 - 09:54
        Kayseri'de evden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir evden ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli kadın gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Danışmentgazi Mahallesi'nde fuhuş pazarlığı yaptıkları M.B'nin evinden hırsızlık yapan L.K. ile Y.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi ,"Hırsızlık, fuhuşa yer temini ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlarından gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramada, 10 gram altın, 5 çeyrek altın, 1 çift altın küpe, bin dolar, 400 avro ve 5 bin lira ele geçirildi.

        Ziynet eşyaları ve paralar, eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.

        Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

