        Kayseri Haberleri

        Kayseri Valisi Çiçek, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Ayhan'ı ağırladı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan'ı makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 12:19 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:19
        Kayseri Valisi Çiçek, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Ayhan'ı ağırladı
        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan'ı makamında ağırladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında kentte yürütülen çalışmalar ve sürdürülen projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çiçek, nazik ziyaretlerinden dolayı Tokel ile Ayhan'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

