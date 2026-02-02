Kocasinan Belediyesi, çocuklar için sinema etkinliği düzenledi



KAYSERİ(AA) - Kocasinan Belediyesi Mimarsinan Çocuk Kulübü’nde çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi.



Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, çocuklara proje ve çalışmalarda pozitif ayrımcılık yaptıklarını ifade etti.



Çocukların hayal dünyalarını zenginleştirecek ve motivasyonlarını artıracak her türlü etkinliği desteklemeye devam edeceklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"Bizim en kıymetli hazinemiz çocuklarımızdır. Onların mutlu olması, kendilerini güvende ve huzurlu hissetmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki mutlu çocuklar, güçlü yarınların teminatıdır. Evlatlarımızın yüzünde oluşan bir tebessüm, bizim için yapılan tüm hizmetlerin en büyük karşılığıdır. Çocuklarımızın güzel anılar biriktirmesi, arkadaşlarıyla paylaşım içinde olması ve çocukluklarını dolu dolu yaşamaları bizim için çok kıymetli."



Sinema etkinliğinden mutluluk duyduklarını dile getiren çocuklar ise film boyunca çok eğlendiklerini aktardı.

