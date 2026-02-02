Habertürk
Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kocasinan Belediyesinin şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

        Kocasinan Belediyesinin şubat ayı meclis toplantısı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 17:27 Güncelleme: 02.02.2026 - 17:27
        Kocasinan Belediyesinin şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kocasinan Belediyesinin şubat ayı meclis toplantısı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantıda 15 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

        Mecliste Erkilet Arabidin, Mithatpaşa, Sahabiye ve Pervane mahallelerine ilişkin imar planı maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca Kocasinan Şimşekspor Kulübü'ne 5 milyon lira nakdi yardım yapılması talebi oy birliğiyle kabul edildi.

        Mecliste konuşan Çolakbayrakdar, şehri geleceğe taşıyacak bir vizyonla çalıştıklarını belirtti.

        İnsanı merkez alan, hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanında olduklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıktır dedirtene kadar, yılmadan usanmadan projeler geliştiriyoruz. Bu zamana kadar şehrimize emek veren herkesten Allah razı olsun. İnsan odaklı bir hizmet anlayışıyla Kayserililere hizmet veriyoruz. Hemşehrilerimin yaşadığı yerde mutlu olması için gayret ve çaba içerisindeyiz. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımızın mutluluğu içindir." ifadelerini kullandı.



