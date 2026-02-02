Kayserispor'da seçimli olağanüstü genel kurul kararı

Zecorner Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını duyurdu.



Açıkalın, yazılı açıklamasında, göreve geldikleri günden bu yana, kulübün mali ve sportif istikrarını sağlama şiarıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.



Görevleri süresince yapısal sorunları çözmek için mücadele ettiklerini aktaran Açıkalın, "Göreve devraldığımız süreçte, kalıcı yaptırım niteliğinde transfer yasağı bulunan, FIFA nezdinde ciddi dosya yükü altında bulunan kulübümüzün ayaklarını yapısal olarak sağlam bir zemine oturtmak adına önemli ve kapsamlı adımlar attık." ifadelerini kullandı.



Mali ve idari yapıyı güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını da vurgulayan Açıkalın, şöyle devam etti:





"Tüm çalışmalarımız iyi niyet çerçevesinde, kurumsal hedefler doğrultusunda ve planlı bir şekilde yürütülmüştür. Bu süreçte mali ve idari yapılanmayı güçlendirirken, sportif alanda da mücadelemizi kesintisiz olarak sürdürdük. Teknik direktörlerimiz ve sportif direktörümüzün belirlediği hedefler doğrultusunda istenen imkanların oluşmasını sağladık. Sportif planlama ile hareket anlayışının bir neticesi olarak değer üreten ve satışlar ile gelir elde edilen bir sistem kurulmuştur. Bu doğrultuda, tüketen değil, üreten bir kulüp olma vizyonumuzu ortaya koymuş bulunmaktayız. Kulübümüzün kendi özkaynakları ile finansal anlamda güçlenerek istikrarlı bir yapıya kavuşması bizler için çok önemli bir husus olmuştur."









- "Başarı ve başarısızlık kulübün tüm paydaşlarına ait"



Görevde oldukları süre içerisinde altyapılarını ve futbolcu kaynaklarını finansal güçleri açısından sürdürülebilir bir kaynak olarak değerlendirdiklerini belirten Açıkalın, şöyle devam etti:



"Tüm bu faaliyetler, idari bir planlama çerçevesinde ve kurumsal bir anlayışla yürütülmüştür. Yönetim olarak temel inancımız, başarının da başarısızlığın da şahıslara değil, kulübün tüm paydaşlarına ait olduğudur. Bu anlayış doğrultusunda, şehrimizin ortak aklını devreye sokmak, kulübümüze yeni bir heyecan ve taze bir kan kazandırmak amacıyla seçimli olağanüstü genel kurul düzenleme kararı almış bulunuyoruz. Olağanüstü genel kurulumuza ilişkin detaylar, önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kayseri şehrini ve kıymetli hemşerilerimizi, olağanüstü genel kurulumuza katkı sunmaya, Kayserispor'umuzun geleceğinde söz ve inisiyatif sahibi olmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."







