Kayseri'de firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
Kayseri'de, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Aksaray'da görevli örgüt üyesi askeri personel sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen meslekten ihraç edilen eski sağlıkçı A.T. (42) ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. (58) yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.