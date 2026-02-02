Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüpheli bir aracı durdurdu.
Ekipler, yapılan aramada, seyir halindeki aracın penceresinden atıldığını fark ettikleri 10 gram sentetik uyuşturucuyu buldu.
Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü C.C. ve F.Y'nin işlemleri devam ediyor.
