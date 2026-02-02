Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 14:26 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:26
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüpheli bir aracı durdurdu.


        Ekipler, yapılan aramada, seyir halindeki aracın penceresinden atıldığını fark ettikleri 10 gram sentetik uyuşturucuyu buldu.


        Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü C.C. ve F.Y'nin işlemleri devam ediyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

