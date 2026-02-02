Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 5 yılda ihtiyaç sahibi 5 bin aileye süt ulaştırdı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile 2021-2025 yılları arasında ihtiyaç sahibi 5 bin aileye 451 bin 846 litre süt ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 13:23 Güncelleme: 02.02.2026 - 13:23
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Süt Yardımı Projesi" ile hem çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlanıyor hem de aile bütçelerine destek sunuluyor.

        Proje doğrultusunda, il sınırları içerisinde ikamet eden, 24-60 ay arası çocuğu bulunan ihtiyaç sahibi ailelere, çocuk başına haftalık 3 litre günlük süt düzenli olarak ulaştırılıyor.

        Bu doğrultuda 5 yılda ihtiyaç sahibi yaklaşık 5 bin aileye toplam 451 bin 846 litre süt yardımı yapılırken, projenin toplam maliyeti ise 22 milyon 993 bin 250 lira olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

