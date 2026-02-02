Kayseri'de park ve bahçelerdeki malzemelere zarar verilmesi kameralarda

Kayseri'de park ve bahçelerdeki malzemelere zarar verenler, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi başta olmak üzere kent genelindeki park ve yeşil alanlar ile malzemelere zarar verenler, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.



Parktaki masa ve sandalyeleri kıran, çöp kovalarını deviren ve bazı malzemeleri ateşe verenler, kameralar tarafından kayda alındı.



Ayrıca, yazı yazılan duvarlar, zarar verilen tuvaletler, kırılan banklar, korkuluklar, oyun aletleri, musluklar ve çöp kovaları da kameralarca görüntülendi.



Belediye yetkilileri, yaşanan durumun sadece belediyeyi değil, tüm Kayseri halkını mağdur ettiğini belirtti.



