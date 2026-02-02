Habertürk
Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri Emniyet Müdürü Aydın, şehit çocuğunu makam aracıyla okula götürdü

        Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit polis memuru Birol İli'nin oğlunu 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde makam aracıyla okula bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 20:28 Güncelleme: 02.02.2026 - 20:28
        Kayseri Emniyet Müdürü Aydın, şehit çocuğunu makam aracıyla okula götürdü
        Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit polis memuru Birol İli'nin oğlunu 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde makam aracıyla okula bıraktı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Aydın, 2022 yılında şehit olan polis memuru Birol İli'nin oğlu Metehan'ı evinden alarak makam aracına bindirdi.

        Metehan, polis araçlarının da eşlik ettiği konvoyla eğitim gördükleri okula geldi.

        Aydın, sınıfına kadar getirdiği Metehan'ın öğretmenleriyle de görüştü.

        Açıklamada, "Metehan'ımızın ve tüm öğrencilerimizin yeni eğitim dönemini kutluyor, başta Şehit Birol İli olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. ​Büyük Emniyet ailesi olarak emanetlerimizin her daim yanındayız." ifadeleri kullanıldı.






