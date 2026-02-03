Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar işçiler tarafından meşalelerle karşılandı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hizmet-İş Sendikası ile imzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından belediye işçileriyle bir araya geldi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi atölyesindeki buluşmada, Çolakbayrakdar, işçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.



Çolakbayrakdar, işçiler tarafından meşaleler ve "en büyük başkan bizim başkan" sloganlarıyla karşılandı.



Belediye başkanlarının vatandaşın emaneti olan bir görevi yerine getirdiğini, belediye çalışanlarının da aynı emanete hizmet ettiğini ifade eden Çolakbayrakdar, belediyeciliğin gecesi gündüzü olmadığını, 7 gün 24 saat hizmetin sürdüğünü belirtti.



Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde yürütülen sözleşme sürecinin Kayseri'de örnek bir iş barışı oluşturduğunu ifade eden Çolakbayrakdar, toplu iş sözleşmesi ile çalışanların maaşlarında ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapıldığını, 52 yevmiye hakkının bu sözleşme ile hayata geçirildiğini kaydetti.



Çolakbayrakdar, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

