        Kayseri Haberleri

        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, "Sanayici Memnuniyet Anketi" sonuçlarını paylaştı

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, "2025 yılı Sanayici Memnuniyet Anketi" sonuçlarına göre sanayicilerin yüzde 97'yi aşan memnuniyet ortaya koyduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 10:20 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:20
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, "Sanayici Memnuniyet Anketi" sonuçlarını paylaştı
        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, "2025 yılı Sanayici Memnuniyet Anketi" sonuçlarına göre sanayicilerin yüzde 97'yi aşan memnuniyet ortaya koyduğunu bildirdi.

        Yalçın, yazılı açıklamasında, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce başlatılan "Sanayici Memnuniyet Anketi" çalışmasının 2025 yılı verilerinin kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

        Sanayicilerin sundukları hizmetlerin bütün olarak ele alındığı anket çalışmasında bir yılı daha başarı ile geride bıraktıklarını aktaran Yalçın, "Hızlı, doğru ve kaliteli hizmet sunma çabalarımızın sonuçları memnuniyet anketlerinde ortaya çıktı. Yüzde 97,8'lik memnuniyet oranı Kayseri OSB Yönetimi olarak bizleri gururlandırmıştır." ifadelerini kullandı.

        Anket sonuçlarını, sanayiciye sunulan hizmetin kalitesinin çıtasını yükseltmeyi başardıklarının kanıtı olarak gördüklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

        "Bölge Müdürlüğümüzce yürütülen ve etki alanı sanayicilerimiz olan hizmetlerin yarattığı memnuniyet ölçümlerinin 2025 yılı sonuçlarını aldık. Sanayicilerimizle yüz yüze veya telefon yoluyla yaptığımız anketler sonucunda, hizmet aldıkları birimimizle ilgili sorun yaşayıp yaşamadıkları, aldıkları hizmetin yeterliliği, sonuca ulaşma süresi ve benzeri konulara ilişkin görüşlerine başvurduk. Aldığımız cevaplar ve elde edilen veriler, Kayseri OSB sanayicisine sunduğumuz hizmetin kalitesinin çıtasını yükseltmeyi başardığımızın kanıtıdır."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

