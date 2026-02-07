Habertürk
        Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı

        Kayseri merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 23 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 10:36 Güncelleme: 07.02.2026 - 10:36
        Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı
        Kayseri merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 23 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatıldığı ve bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

        Ekipler, Kayseri, Nevşehir, İstanbul, Bursa, Sivas, Sinop ve Adana'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında banka hesaplarını menfaat karşılığı kullandıranların da bulunduğu 23 şüpheliyi yakaladı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, şüphelilerin banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin 2 milyar 865 milyon lira olduğu belirtildi.

