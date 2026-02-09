Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Gülük Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Gülük Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek kursları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 15:58 Güncelleme: 09.02.2026 - 15:58
        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Gülük Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek kursları inceledi.

        Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, ilçenin yaşam kalitesini artıracak sosyal ve kültürel çalışmaların yapılacağı tesislerle hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.

        Belediye olarak birçok mahallede sosyal tesis yaparak vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Yeni yaptığımız bu tesisimiz çok şık ve güzel bir tesis oldu. Tüm mesai arkadaşlarımızla, müdürlerimizle, öğretmenlerimizle birlikte burada güzel bir başlangıç yaptık. Henüz resmi açılışı yapılmamasına rağmen eğitimlerimize binin üzerinde kursiyer geliyor. Burada Akıl Küpü Kütüphanemiz, kafeteryamız ve spor salonumuz var. Aynı zamanda Atölye Melikgazi var. Burada eğitimler veriyoruz. Ev tekstilinden sepet örgücülüğüne kadar farklı alanlarda hanımlara terapi ve üretim merkezi oldu. Nezih bir sosyal tesisi ilçemize kazandırmış olduk. Şu anda bütün kurslarımız tam dolu."

