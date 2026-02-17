Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde esnafı ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 14:12 Güncelleme: 17.02.2026 - 14:12
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, ziyarette işletme sahiplerine hayırlı işler temennisinde bulunarak, sezonun bereketli geçmesini diledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Erciyes'in hem Kayseri hem de Türkiye turizmi açısından stratejik bir değer taşıdığını kaydetti.

        Bölgedeki canlılığın esnafın emeğiyle daha da güçlendiğini belirten Büyükkılıç, "Erciyes'imizde halkımıza hizmet veren kıymetli esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı işler diledik. Maşallah Erciyes’te bereket var. İnşallah bu yıl da kış sezonu uzun ve verimli geçecek." ifadelerini kullandı.

        Ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak Erciyes’in turizm potansiyelini arttırmaya ve bölgedeki ticari hayatı desteklemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

