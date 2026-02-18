Kayseri'de minibüsün çaptığı 3 yılkı atı öldü

Kayseri’nin İncesu ilçesinde yola çıkan 3 yılkı atı, minibüsün çarpmasıyla can verdi. Sefa Dursun'un kullandığı 38 AIY 695 plakalı minibüs, Kayseri-Niğde kara yoluna çıkan 3 yılkı atına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ayakta tedavisi yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada, 3 at ise öldü.

