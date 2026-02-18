Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de minibüsün çaptığı 3 yılkı atı öldü

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde yola çıkan 3 yılkı atı, minibüsün çarpmasıyla can verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 12:22 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:22
        Kayseri'de minibüsün çaptığı 3 yılkı atı öldü
        Kayseri’nin İncesu ilçesinde yola çıkan 3 yılkı atı, minibüsün çarpmasıyla can verdi.


        Sefa Dursun'un kullandığı 38 AIY 695 plakalı minibüs, Kayseri-Niğde kara yoluna çıkan 3 yılkı atına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde sağlık ekiplerince ayakta tedavisi yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazada, 3 at ise öldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

