Kayseri'de öğrenciler okullarında "Ramazan Sokağı" oluşturdu

Kayseri'deki ilkokul, ortaokul ve liseler ramazan için süslendi.





Kentteki okullarda ramazan boyunca öğrencilerin paylaşma bilincini artırmaya, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet, vatanseverlik gibi milli ve manevi değerlerini geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler uygulanacak.



Bu kapsamda merkez Melikgazi ilçesindeki 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde okulun koridor ve ortak alanlarını ramazan temasıyla donattı.



Etkinlik kapsamında Karagöz ve Hacivat, ayet ve hadislerin yer aldığı panolar ile geleneksel ramazan süslemeleri, okulun çeşitli noktalarına asıldı.



Süslemelerin yoğunlaştığı koridorda "Ramazan Sokağı" adı verilen özel alan oluşturuldu. Öğrencilere ramazan şerbeti ve hurma ikram edildi.



Okul müdürü Halil Şahan, AA muhabirine, ramazana özgü değerleri, kavramları ve faaliyetleri etkinliklerle okulda yansıtmaya çalıştıklarını söyledi.



Bunları ramazan boyunca sürdüreceklerini belirten Şahan, hatim etkinliği, teravih namazından sonra camilerde çocukların ayakkabılarına küçük hediyeler koyacaklarını, kumbaralarına atılan paralarla yetimlere dönük etkinlikler düzenleyeceklerini ifade etti.



Karagöz ve Hacivat gölge oyunu etkinliğinin de yapılacağını belirten Şahan, "Ramazan Sokağımızın belki de en çarpıcı olacak kısmı da İslam coğrafyasında özellikle Doğu Türkistan'da, Gazze'de ve dünyanın başka birçok noktasında Müslümanların ramazanda neler yaşadığını anlatmak. Ramazan ayı oralarda nasıl geçiyor, bunların örneklerini de hem görsel hem de işitsel olarak burada öğrencilere yansıtmış olacağız." diye konuştu.

