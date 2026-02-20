Canlı
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de şiddetli rüzgarda hasar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı

        Kayseri'nin Hacılar ilçesinde şiddetli rüzgardan dolayı hasar alan minare, belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

        Giriş: 20.02.2026 - 14:56 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:01
        Kayseri'de şiddetli rüzgarda hasar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı
        Kayseri'nin Hacılar ilçesinde şiddetli rüzgardan dolayı hasar alan minare, belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

        Hafta içi etkili olan şiddetli rüzgardan etkilenen Karpuzsekisi Camisi'nin minaresinin yıkılması için belediye ekipleri çalışma yaptı.

        Caminin etrafında güvenlik önlemi alan ekipler, vinç yardımıyla bağladıkları çelik halatla minareyi boş alana doğru çekerek yıktı.

        Kontrollü yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

