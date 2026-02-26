Canlı
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de yılkı atları ve sokak hayvanları için doğaya yem ve mama bırakıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yılkı atları ve sokak hayvanları için doğaya yem ve mama bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 12:22
        Kayseri'de yılkı atları ve sokak hayvanları için doğaya yem ve mama bırakıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yılkı atları ve sokak hayvanları için doğaya yem ve mama bıraktı.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı hizmet veren Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini gece boyunca sürdüren kar yağışı sonrası besin kaynaklarına ulaşmakta zorlanan sokak hayvanları için planlı ve koordineli yemleme çalışması gerçekleştirdi.

        Ekipler, yılkı atları, kedi, köpek ve güvercinler için doğaya yem ve mama bıraktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

