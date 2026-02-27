Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yollarında kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

        Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolları, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 10:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yollarında kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

        Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolları, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü, Kayseri'yi çevre illere bağlayan kara yollarında da ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kar ve tipinin etkili olduğu Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolları, araç trafiğine kapatıldı.

        Karayolları ekipleri, yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan Kayseri-Tomarza kara yolunda da kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Anahtar düşünce çete çökertildi!
        Anahtar düşünce çete çökertildi!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        "Lütfen itibar etmeyin"
        "Lütfen itibar etmeyin"
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi

        Benzer Haberler

        Kaymakam Eser, YBO öğrencileriyle iftarda buluştu
        Kaymakam Eser, YBO öğrencileriyle iftarda buluştu
        KESOB'dan Tomarza Esnaf Odası'na hayırlı olsun ziyareti
        KESOB'dan Tomarza Esnaf Odası'na hayırlı olsun ziyareti
        Kayseri - Malatya yolu ulaşıma kapandı
        Kayseri - Malatya yolu ulaşıma kapandı
        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Kayseri'de gençlerle iftarda bir araya geldi
        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Kayseri'de gençlerle iftarda bir araya geldi
        Zecorner Kayserispor'da, Natura Dünyası Gençlerbirliği mesaisi
        Zecorner Kayserispor'da, Natura Dünyası Gençlerbirliği mesaisi
        Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı