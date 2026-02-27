Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yollarında kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolları, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü, Kayseri'yi çevre illere bağlayan kara yollarında da ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kar ve tipinin etkili olduğu Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolları, araç trafiğine kapatıldı.
Karayolları ekipleri, yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan Kayseri-Tomarza kara yolunda da kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
