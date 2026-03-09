Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Zecorner Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, kazanmaları gereken bir maçı kazanarak döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 23:15 Güncelleme:
        Zecorner Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, kazanmaları gereken bir maçı kazanarak döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

        RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, rakibin kırmızı kart görmesinin kendileri için bir avantaj sağladığını belirterek, "Oyun kırmız kart ve sonrası ve oyunun son bölümü olarak değerlendirebiliriz. " dedi.

        İlk yarının sonunda buldukları 2 golle rahatladıklarını ifade eden Tekke, şunları kaydetti:

        "İlk yarının sonunda bulduğumuz iki golle ikinci yarının başında bulduğumuz üçüncü gol ve ondan sonraki oyunumuz doğruydu. Oyunun kontrolünü tutalım derken çok basit hatalarından biraz fırsatlar verdik. Son bölüm hoşumuza gitmeyen bir bölümdü ama Kayserispor'u da tebrik ederim onlar da çok kritik durumdalar böyle maçlarda Trabzonspor'a karşı 10 kişi oynamak karşı tabii ki zor. Sonuç olarak kazanmamız gereken bir maçımızdı ve kazandık. Mutluyuz. Sakatlarımız vardı. Özellikle orta sahada bizim için çok önemli oyuncular. Bugün oyunun bazı bölümlerinde evet ama bazı bölümleri için çok olumlu konuşamayacağım. Genel hatlarıyla en önemlisi galip gelmekti bunu başardık."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

