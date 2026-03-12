Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Gesi Mesire Alanı'ndaki yenileme çalışmaları sürüyor

        Melikgazi Belediyesi'nin Gesi Mesire Alanı için başlattığı revizyon ve canlandırma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 11:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gesi Mesire Alanı'ndaki yenileme çalışmaları sürüyor

        Melikgazi Belediyesi'nin Gesi Mesire Alanı için başlattığı revizyon ve canlandırma çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında mesire alanında çevre düzenlemesi, ağaç bakımları, ağaç dikimleri, bölgenin genişletilmesi, mangal alanları, piknik alanlarının düzenlenmesi gibi çalışmalar yapılıyor.

        Mesire alanında incelemelerde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, alanın bu yaz her yaştan vatandaşa hitap edecek bir mekan haline geleceğini belirtti.

        Türkülere konu alan Gesi Mesire Alanı'nda düzenlemelerin hızla sürdüğünü anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Burada eskiden ağaçlandırılmış güzel bir alan var, bu alanı rehabilite ediyoruz, daha da büyütüyoruz, çok daha güzel bir hale getiriyoruz. Yazın bu alan çocukların, gençlerin, kadınların, ailelerin keyifle zaman geçirecekleri bir mekan haline gelecek. Burada çok büyük ihtiyaçlar vardı. Özellikle restoran, mescit, piknik alanları eksikti. Güzel mangal alanları oluşturuyoruz, çok güzel sürpriz projelerimiz var. Bu projenin bir kısmının görselini inşallah bittikten sonra sizlerle paylaşacağız. Bitkilerimiz, yeşillendirdiğimiz alanlarımız, güllerimiz, çiçeklerimiz olacak. Dolayısıyla birçok alanda fotoğraf çektirebileceğiniz, nitelikli ve zevkli zaman geçireceğiniz bir hale gelecek. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burası hakikaten Gesi bağlarındaki o türkünün tekrar canlanacağı güzel bir proje olacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor

        Benzer Haberler

        Erciyes Üniversitesi Rektörü Altun, öğrencilerle kitap tahlili yaptı
        Erciyes Üniversitesi Rektörü Altun, öğrencilerle kitap tahlili yaptı
        Melikgazi Belediye Başkanı ve hayırseverlerin aldığı biyonik kollarla hayat...
        Melikgazi Belediye Başkanı ve hayırseverlerin aldığı biyonik kollarla hayat...
        Gesi Mesire Alanı'nda canlandırma çalışmaları sürüyor
        Gesi Mesire Alanı'nda canlandırma çalışmaları sürüyor
        Kayseri' de kadın çiftçiler sürdürülebilir gelecek için buluştu KTO Başkanı...
        Kayseri' de kadın çiftçiler sürdürülebilir gelecek için buluştu KTO Başkanı...
        Hüseyin Okandan: "Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanımıza ihtiyacımız var" AK...
        Hüseyin Okandan: "Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanımıza ihtiyacımız var" AK...
        Büyükkılıç, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri ile iftar sofralarında...
        Büyükkılıç, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri ile iftar sofralarında...