        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Erciyes Üniversitesinde Kızılay Butik Giyim Merkezi açıldı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Kızılay Kayseri Şubesi arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen Kızılay Butik Giyim Merkezi açıldı.

        Giriş: 12.03.2026 - 11:51
        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi arkasındaki merkezin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

        Açılışta konuşan Başkan Büyükkılıç, ERÜ'nün şehrin gururu olduğunu belirtti.

        Açılan giyim mağazasının öğrencilere güzel bir destek olduğunu belirten Büyükkılıç, belediye olarak öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Rektör Altun ise merkezin açılmasında emeği geçen Kızılay yetkililerine teşekkür etti.

        Kızılay Kayseri Şube Başkanı Beydilli de öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla velilerin ve hayır sahiplerinin vermiş olduğu hayırları öğrencilere ulaştıracaklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından giyim merkezi katılımcılar tarafından gezildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

