        Kayseri'de çekici kasasında 1 milyon 260 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Kayseri'de çekici kasasına gizlenmiş 1 milyon 260 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 11:24 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, iller arası uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapmayı planlayan şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Fiziki ve teknik çalışmanın ardından ekipler tarafından takip edilen bir çekici durduruldu.

        Narkotik dedektör köpeğiyle arama yapılan çekicinin kasa kısmına gizlenmiş 1 milyon 260 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan M.T. (39) emniyete götürüldü.

        Ele geçirilen uyuşturucu haplar, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi salonunda sergilendi.

        Öte yandan uyuşturucu hap sayısının Kayseri'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump NATO'ya öfkeli
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        Çanakkale şehitlerine ağıt
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Bayramda yolculuk nereye?
        "Taraftarla barış sağlandı"
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Gençlere büyük haksızlık"
        Ukrayna'dan Oscar ödülü aldı

