Kayseri'de çekici kasasında 1 milyon 260 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kayseri'de çekici kasasına gizlenmiş 1 milyon 260 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, iller arası uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapmayı planlayan şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.



Fiziki ve teknik çalışmanın ardından ekipler tarafından takip edilen bir çekici durduruldu.



Narkotik dedektör köpeğiyle arama yapılan çekicinin kasa kısmına gizlenmiş 1 milyon 260 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan M.T. (39) emniyete götürüldü.



Ele geçirilen uyuşturucu haplar, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi salonunda sergilendi.



Öte yandan uyuşturucu hap sayısının Kayseri'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.



