Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Yaşlılara Saygı Haftası mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Büyükkılıç, mesajında, ulu çınarların on bir ayın sultanı ramazanda ve bayram haftasında anılmasının oldukça kıymetli olduğunu belirtti.



Büyükşehir Belediyesi olarak ulu çınarları her gün gözettiklerini ve dualarını almaya gayret ettiklerini anlatan Büyükkılıç, bu doğrultuda 2017 ve 2025 yılları arasında Yaşlı Destek Sistemi (YADES) kapsamında 25 bin haneye hizmet ulaştırarak yaşlı çınarların gönlünde yer ettiklerini kaydetti.



Belediyelerin en değerli hizmetlerden birinin emektar ve saygıdeğer ulu çınarlara yönelik olduğunu ifade eden Büyükkılıç, beğeni toplayan hizmetlerinden "Emekliler Kafeteryası" projesini kent genelinde yaygınlaştırdıklarını vurguladı.





Büyükkılıç, Yaşlılara Saygı Haftası'nı samimi ve içten dileklerle kutladığını sözlerine ekledi.

