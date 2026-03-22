Kayseri'de karısını silahla öldüren şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı
Kayseri'de karısını silahla öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı, jandarma ekiplerince Yozgat'ta gözaltına alındı.
Kayseri'de karısını silahla öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı, jandarma ekiplerince Yozgat'ta gözaltına alındı.
Kentte önceki gün yaşanan olayla ilgili çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, şüpheliyi düzenledikleri operasyonla Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Akin Mahallesi'nde 20 Mart'ta, H.A.S. ile eşi Gamze S. arasında evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine H.A.S'nin silahla ateş ettiği eşi yaşamını yitirmişti.
Şüpheli olayın ardından kaçmıştı.
