Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kayseri'de ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkan mobil müze, Kayseri'de ziyaretçilerle buluştu.



Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.



Çanakkale Zaferi'ni anlatan resim, fotoğraf ve videoların gösterildiği müzeyi, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun gezerek görevlilerden bilgi aldı.



Mobil müze hakkında veren Dursun, tarihi eserlerin kente gelmesinin önemli olduğunu belirterek, vatandaşları müzeyi ziyaret etmeye davet etti.



Vatandaşlar da müzede sergilenen savaştan kalma objeleri inceledi.



Tır, 3 gün boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda, 2 gün dee Develi ilçesinde vatandaşların ziyaretine açık olacak.

