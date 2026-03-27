        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kayseri'de ziyarete açıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkan mobil müze, Kayseri'de ziyaretçilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

        Çanakkale Zaferi'ni anlatan resim, fotoğraf ve videoların gösterildiği müzeyi, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun gezerek görevlilerden bilgi aldı.

        Mobil müze hakkında veren Dursun, tarihi eserlerin kente gelmesinin önemli olduğunu belirterek, vatandaşları müzeyi ziyaret etmeye davet etti.

        Vatandaşlar da müzede sergilenen savaştan kalma objeleri inceledi.

        Tır, 3 gün boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda, 2 gün dee Develi ilçesinde vatandaşların ziyaretine açık olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

