        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayserili sporcular para tekvandoda altın ve bronz madalya kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Kayserili sporcular para tekvandoda altın ve bronz madalya kazandı


        KAYSERİ(AA) - Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından 24 Mart'ta Antalya'da başlayan 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Kayseri Yay Tan Say Spor Kulübü sporcuları altın ve bronz madalya kazandı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'ndaki organizasyonda para tekvando kyorugi branşında Sevim Nur Türkmen altın madalya, down sendromlu tekvandocu Büşra Yolun ise poomsae branşında üçüncü oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Arzu Tan Sayan, bu yılın kulüpleri açısından çok verimli geçtiğini ve emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade etti.

        Ayrıca, antrenörler Arzu Tan, Yavuz ve Yunus Emre Sayan da çalışmaların ardından gelen başarılardan dolayı sporcularını tebrik etti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Ayşe'yi öldürüp valizledi! Ejegül'ün cinayet sanığı... Kedili savunma!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Trabzon'da ele geçirildi! Canlıdan farksız
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        "Alışık değilim"
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Hazırlıklara başlayın"
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        Montella, tabuları yıka yıka gidiyor!
        Benzer Haberler

        Kayseri pastırmasına AB tescili verilmesi dolayısıyla Kayseri Ticaret Odası...
        Kayseri pastırmasına AB tescili verilmesi dolayısıyla Kayseri Ticaret Odası...
        Melikgazi Belediyesi'nden hafriyat uyarısı
        Melikgazi Belediyesi'nden hafriyat uyarısı
        Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde toplam yatırım 3 milyar 250 milyon TL'...
        Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde toplam yatırım 3 milyar 250 milyon TL'...
        Hacılar'da Çanakkale ruhu coşkuyla anıldı
        Hacılar'da Çanakkale ruhu coşkuyla anıldı
        Kayseri itfaiyesi elektrikli araç yangınları için teyakkuzda Ekipler eğitim...
        Kayseri itfaiyesi elektrikli araç yangınları için teyakkuzda Ekipler eğitim...
        Kayseri'de 'pastırma' sevinci KTO Başkanı Ömer Gülsoy: "Kayseri pastırması...
        Kayseri'de 'pastırma' sevinci KTO Başkanı Ömer Gülsoy: "Kayseri pastırması...