Kayseri'nin işlek cadde ve sokakları LED'lerle ışıklandırılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kent merkezindeki işlek cadde ve sokaklarda LED ışıklandırma çalışmaları başlatıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Millet Caddesi’nde LED sokak aydınlatma dönüşüm çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, işlek cadde ve sokakların çevreci ve tasarruflu bir şekilde aydınlanması için çalışmalarını sürdürüyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, dönüşüm çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.



Esnafla vatandaşlara rahatsızlık vermeden çalışmaları tamamlamaya gayret gösterdiklerini kaydeden Kılıç, "Caddemizin daha aydınlık, daha ferah ve hoş görünmesini sağlayacağız. 600 metrelik LED dönüşümünü 26 personel, 4 araçla birlikte, esnaflarımız ve vatandaşlara herhangi bir sıkıntı oluşturmadan en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

