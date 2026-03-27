Sarıoğlan'da Nevruz Bayramı kutlandı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Sarıoğlan Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan talebi üzerine okula gelen mehteran takımı seslendirdiği marşlarla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Bayrak gösterileri, şiir dinletileri ve halk oyunlarının sergilendiği programda, öğrenci ve katılımcılar Nevruz ateşi üzerinden atlayarak demir dövdü, ok attı Program, Türk büyüklerine ithafen hazırlanan ahşap eser sergisinin açılması ve ağaç dikiminin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.