'Aliya'nın Vasiyeti-Saraybosna' projesi kapsamında gençler yola çıktı

Kayseri Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü tarafından hazırlanan ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce onaylanan 'Aliya’nın VasiyetiSaraybosna' projesi kapsamında 32 kişilik genç grubu Ecdad yadigarı toprakları ziyaret için yola çıktı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden hareket eden kafileyi İl Müdürü Murat Eskici ve Şube Müdürleri uğurladı. 8 kitap 450 gence okutulup her birinin bitimine müteakip tahlilleri sonucu başarılı olan gençlerden oluşan 32 kişilik genç grubu 1624 Ekim 2019 tarihleri arasında Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Bulgaristan’daki Ecdad yadigarı toprakları

ziyarete gidiyor.

İl Müdürlüğü önünden hareket eden gençler yolculuk öncesi Barış Pınar Harekatında görev yapan Mehmetçiğe selam göndererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

KAYSERİ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:19

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