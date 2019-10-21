Kayseri 1.Amatör Küme 5.Hafta Argıncıkspor-Güneşspor: 4-1

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Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda 5.haftada oynanan karşılaşmada Argıncıkspor, rakibi Güneşspor’u 41 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Murat Özçetin xx, Mehmet Altıparmak xx, Ahmet Özkan xx

Argıncıkspor: Mustafa Alperen Karataş xxx, Osman Koş xx, (Hüseyin Yılmaz x dk.70) Ahmet Arsoy xx, (Emrah Aslan x dk.75), Kaan Aşık xxx, Yavuz Selim Kılıçaslan xxx, Metin Yılmaz xxx, Menduh Çökük xxx, Ahmet Sebile xxx, Kerem Göçek xxx, Mevlüt Yılmaz xxx, Fatih Çetinalp xxx

Güneşspor: Ömer Sefa Tuna x, Duran Kalalı x, İhsan Göktaş x, Enes Güler x, Orhan Çankaya x, Furkan x, (Harun Karataş x dk.65), Mehmet Yenilmez z, Turgut Vural x, (Ali Coşkun x dk.77), Osman Rızvan x, Mehmet Durdu x, (Hakan Somuncu x dk.79), Emirhan Taşdemir x

Goller: Fatih Çetinalp dk.25, Metin Yılmaz dk.38 ve 77, Yavuz Selim Kılıçaslan dk.73 (Argıncıkspor), Orhan Çankaya dk.56 (Güneşspor)

Kaçan Penaltı: Mehmet Durdu dk.55 (Güneşspor)

KAYSERİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:00

YATSI 19:17

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