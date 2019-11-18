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Kayseri Şeker: “Şirketimiz borçlarını rahatlıkla ödeyebilecek finansal duruma sahiptir” “Kayseri ...

İHA

Kayseri Şeker Fabrikası'ndan yapılan açıklamada fabrika hakkında çıkan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Şirketimiz borçlarını rahatlıkla ödeyebilecek finansal duruma sahiptir" denildi.

Kayseri Şeker Fabrikası’ndan yapılan açıklamada fabrika hakkında çıkan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “Şirketimiz borçlarını rahatlıkla ödeyebilecek finansal duruma sahiptir” denildi.
Kayseri Şeker Fabrikası’ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
“Son birkaç günlük sürede ulusal bir gazete ile Kayseri’deki bazı medya kuruluşlarında Kayseri Şeker’in zarar ettiği ve borç tutarının arttığına dair haberler yer almaktadır. Haberlerde yer alan hususlar gerçeği ifade etmemekte, konular çarpıtılarak değerlendirilmekte böylece Varlık Fonu ile birlikte Kayseri Şeker de yıpratılmak istenmektedir. Şöyle ki; bilindiği gibi Kayseri Şeker Nisan 2018’de yapılan özelleştirme ihalelerinde Turhal Şeker Fabrikasını 569 milyon TL bedelle satın alarak sektörde fabrika alan tek kuruluş olmuştur. Turhal Şeker fabrikası haziran ayında teslim alındıktan sonra çiftçinin ve fabrikanın ihtiyaçları için ek işletme sermayesi ihtiyacı oluşmuştur. Bu tutar 387 milyon TL’dir. 2018 yılında yapılan genel seçimlerden sonra ülkemiz ekonomik bir saldırıya maruz kalmış ve bunun sonucunda faiz oranları yüzde 100 den fazla artmıştır. Faizlerdeki bu artış bir yılı aşkın bir süreyle bütün sanayi ve ticari kuruluşları olumsuz etkilemiştir. Kayseri Şeker büyüyen bir kuruluş olarak fabrika sayısını 3’e, kota miktarını 430 bin tona, sözleşmeli çiftçi sayısını da 9 binden 14 bin 500’e çıkarmıştır. 2016 yılından itibaren pek çok ilave yatırımı gerçekleştirmiştir. Bütün bunları yaparken (VUK’a göre hazırlanan bilançolarına göre) 2010 yılında 176 milyon TL olan Özkaynak tutarını 2018 yılında 879 milyon TL ye çıkarmıştır. Şirketimizin Konsolide finansal durum tablosunda Dönen Varlıkları 1 milyar 466 milyon TL, Duran varlıkları 1 milyar 842 milyon TL, Toplam aktif büyüklüğü 3 milyar 308 milyon TL’dir. Kısa Vadeli Yükümlükleri 1 milyar 581 milyon TL, Uzun Vadeli Yükümlükleri 511 milyon TL, Toplam öz kaynakları ise 1 milyar 216 milyon TL dir. Verilerden anlaşılacağı gibi şirketimiz borçlarını rahatlıkla ödeyebilecek finansal duruma sahiptir. Bütün bunların yanında çiftçisinin artan maliyetlerini yeterince karşılamak için pancara yüksek fiyatlar uygulamış, yeterince avans vermiş ve pancar bedellerini her kuruluştan önce ödeme gücünü göstermiştir. Ayrıca yıllarca yüksek kar nedeniyle vergi rekortmeni olmuş, istihdamda birincilikleri almıştır. Gerek genel ekonomideki sorunlar ve gerekse şeker sektöründeki sorunlar nedeniyle şeker satışlarında ve tahsilatlarında gecikmeler yaşanmış bu nedenle de şirket ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan kredi miktarları artmıştır ve böylece diğer sanayi ve ticari kuruluşlarında olduğu gibi yüksek faizden etkilenilmiştir. Zarar konusuna gelince bu teknik bir konudur. Aslında Kayseri Şeker zarar yerine 17 milyon TL kar elde etmiş ve bunun karşılığında kurumlar vergisini ödemiştir. Vergi usul kanununa göre düzenlenen raporla Türkiye muhasebe standartlarına göre düzenlenen rapordaki kriterlerin farklı olması nedeniyle, Bağımsız Denetim Raporunda 70 milyon TL zarar görünmektedir. Bu sadece hesap kriterlerinden kaynaklanan bir durumdur. VUK’a göre gerçekte Kayseri Şeker 17 milyon TL kar elde etmiştir. Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışından pek çok yatırım tekliflerini aldığı, büyüme ve gelişmesini en başarılı şekilde yürüttüğü, fabrikaların, çiftçisinin ve çalışanının her türlü istihkakının zamanında ödendiği bir dönemde “zarar etti”, “borcu arttı” gibi beyanlar yanlı, kötü maksatla ve düşmanca yapılmaktadır. Kayseri Şeker sektörünün lider kuruluşu olarak başarıyla büyümeye ve gelişmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

KAYSERİ

18 Kasım 2019 Pazartesi

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