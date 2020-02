Melikgazi nüfusu ile 43 şehirden daha büyük

TÜİK verilerine göre Kayseri’nin 2019 yılı nüfusu 1 milyon 407 bin 409 olarak açıklandı. Kayseri’nin nüfusu 17 bin 729 kişi arttı. Nüfus artış hızı ise yüzde 12,7 olarak ifade edildi. Kayseri ilçeleri arasından Melikgazi ise ilçeler arasında yine en çok nüfusa sahip olan ilçe olarak, nüfusu 571 bin olarak belirlendi.

Her geçen yıl nüfusu artan Melikgazi’ye hizmetlerinin devam edeceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Türkiye 2019 yılı nüfus sayımında 83 milyonun üzerine çıkmış durumda. Cumhurbaşkanımızın her zaman genç nüfusu vurgulamasının sebebi nüfus artışıyla beraber daha güçlü daha kuvvetli bir ülke haline geliyoruz. Melikgazi’de de nüfusumuz 16 bin kişi artarak 571 bin kişi olduk. Şuanda Kayseri nüfusu 1 milyon 400 bini geçti. Bunun 571 bini Melikgazi nüfusuna kayıtlı. Dolayısıyla Melikgazi ilçemiz en kalabalık ilçe oldu. Türkiye genelinde 81 il ile kıyasladığımızda da 43 ilden büyük bir ilçe konumundayız. Görevimizin ne kadar ağır olduğunun bilincinde Melikgazi’mize en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.

Melikgazi ilçesinin Türkiye’de nüfusu 500 binin üstünde olan 20 belediyeden biri olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi gerçekleştirmiş olduğu yatırımlar ile örnek ve referans gösterilmektedir. Her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe olarak at arabası olmayan, el arabaları ile işgal edilmeyen ve tek bir gecekondu bile inşa edilmeyen bir belediye olarak bunun başarısı araştırılmakta, örnek gösterilmekte ve uygulama projeleri istenmektedir. Melikgazi Belediyesi bu başarıyı tesadüfen elde etmemiştir. Bir birikim, kazanç ve dayanışma ile paylaşım sonucu elde etmiştir” ifadelerini kullandı.

