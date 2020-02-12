Yahyalıspor, galibiyete hasret

Yahyalıspor, ligin ikinci yarısında geride kalan 4 hafta sonunda 4 mağlubiyet aldı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Yahyalıspor, ligin ikinci yarısında kötü başladı. YeşilBeyazlılar ligin ikinci yarısında geride kalan 4. hafta sonunda oynadığı 4 maçı da kaybetti. Galibiyete hasret kalan Yahyalıspor ligin 18. haftasında deplasmanda İdmanyurdu 1925 Spor'a konuk olacak. Yahyalıspor oynadığı bu 4 maçta rakip kalelere 3 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü. YeşilBeyazlılar bir an önce kötü gidişata son vermek istiyor. Pazar günü deplasmanda oynayacağı İdmanyurdu 1925 Spor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Erkan Demirel nezaretinde sürdüren YeşilBeyazlılarda tek hedef galibiyet. Ligde geride kalan 17 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Yahyalıspor.
Yahyalıspor son 4 maçında aldığı sonuçlar;
14.Hafta Talasgücü Belediyespor 21 Yahyalıspor
15.Hafta Yahyalıspor 12 5 Temmuz İskendersunspor
16.Hafta Ceyhanspor 30 Yahyalıspor
17.Hafta Yahyalıspor 13 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-