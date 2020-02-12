Kayseri'de iki işçi servisi çarpıştı: 17 yaralı

KAYSERİ'de, işçileri taşıyan iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesinde bulunan Serbest Bölge çıkışında meydana geldi. Serberst bölgede çalışan işçileri taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 38 P 0081 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Oğuzhan Gümüş idaresindeki 38 P 1767 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilerek yan yatan 38 P 0081 plakalı minibüste bulanan 17 işçi yaralandı. Devrilen minibüsün sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaçan sürücü ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor.



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