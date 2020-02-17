Kayseri Süper Amatör Küme 18. Hafta Kocasinan Ülküspor-Demirspor: 2-1

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 18. hafta maçında Demirspor'u 21 mağlup eden Kocasinan Ülküspor puanını 26'ya çıkarttı.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Deniz Apaçık xx, Serkan Yıldırım xx
Kocasinan Ülküspor: Furkan Avşar xxx, Mehmet Kurtuluş xxx, Talha Çoban xxx, Hasan Göğercin xxx, Harun Kahraman xxx, Okan Çetiner xxx, Furkan Önal xxx, Ali Püsküllü xxx, Erhan Vurdem xxx, Osman Rızvan xxx, Alperen Kısır xxx
Demirspor: Yusuf Satık x, Muhammet Hökelekli x, Emircan Koçer x, Sefa Akkaya x, Yasin Karaevli x, Behcet Ekinci x, Ebubekir Sain x, Batuhan Duran xx (Dk. 76 Alican Koçer x), Taha Kınacı x, Alper Durdu x, Kerem Doğan x (Dk. 70 Anıl Taş x)
Goller: Okan Çetiner Dk. 25 , Erhan Vurdem Dk. 72 (Kocasinan Ülküspor), Batuhan Duran Dk. 40 (Demirspor)
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