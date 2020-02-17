Demir madeninde göçük: 1 yaralı

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde demir madeninde meydana gelen göçükte bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Delialiuşağı mahallesinde bulunan demir madeninde iş makinesi ile kazı yapan bir işçi, meydana gelen göçük sonrasında yaralandı. Yaralı işçi, arkadaşlarının da yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı işçi, 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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