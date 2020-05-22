İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, “Sevdiklerimizden uzak olsak da gönüllerimiz bir olacak”

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Kayseri(iha)İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bu yıl Ramazan Bayramı’nda koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını hatırlatan İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, “Sevdiklerinizden uzak geçireceğiniz bu bayramda gönülleriniz ise bir olacak” ifadesinde bulundu.

Şahin mesajında, “11 ayın sultanı Ramazan ayını hüzünle geride bırakırken, mübarek Ramazan Bayramının tüm ulusumuza kutlu olmasını dilerim. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.” ifadelerine yer verdi.

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