3 katlı apartmana 'koronavirüs' karantinası

<br>Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 kişide virüs tespit edilmesi nedeniyle 3 katlı apartman karantina altına alındı.<br>Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi Mesut Sokak'taki 3 katlı apartmanda yaşayan 2 kişi yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada 2 kişiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 9 dairesi bulunan apartman karantina altına alındı. Polis ekipleri bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından bina girişine şerit çekilerek, giriş ve çıkışlar yasaklandı. Apartmanda bulunan 9 ailenin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN<br>2020-05-27 02:30:59<br>
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