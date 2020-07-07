Kayserispor sahasında kaybetmiyor

Hes Kablo Kayserispor, 2020 yılında iç sahada oynadığı maçlarda hiç mağlup olmadı.

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala çıkışını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, sahasında yenilgiyi unuttu. Ligin ikinci yarısında sahasında 7 müsabakaya çıkan sarı kırmızılı ekip, 3 beraberlik 4 galibiyet aldı. Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynadığı Ankaragücü, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında berabere kalırken Göztepe, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarını da kazandı. Kayserispor ligin ikinci yarısındaki iç saha maçlarında şu ana kadar 15 puan topladı. Kayserispor'un 2020 yılında oynadığı iç saha maçları ve sonuçları şöyle:

KayserisporAnkaragücü 11

KayserisporAntalyaspor 22

KayserisporKonyaspor 22

KayserisporGöztepe 10

KayserisporYeni Malatya 21

KayserisporGençlerbirliği 20

KayserisporBeşiktaş 31

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