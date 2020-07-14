Kayseri’de 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kayseri’de 4 aracın karıştığı kazada, direğe çarpan işçi servisindeki 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Şehit Taha Carım Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 34 FC 8530 plakalı otomobil, 38 HP 563 plakalı cipe arkadan çarptı. İki aracın arkasında seyir halinde olan 38 ADJ 521 plakalı kamyonun sürücüsünün yaptığı manevra sonucu, kamyonun kasasının 38 P 0813 plakalı işçi servisine çarpmasıyla, servis savrularak orta refüjdeki direğe çarptı. Meydana gelen kazada, servis içinde bulunan 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda 112 ekibi sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis de güvenlik amaçlı trafiğin kontrollü akmasını sağladı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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