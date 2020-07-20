Sokağa çıkma yasağı ihlaline verilen para cezasını mahkeme düşürdü



Şeref KAHRAMAN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıktığı için 3 bin 150 TL para cezası uygulanan Hikmet İldeniz (60) mahkemeye itiraz etti. Kayseri 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, cezanın üst sınırdan verilme nedeni belirtilmediği gerekçesiyle, cezayı bin TL'ye düşürdü.

Merkez Melikgazi ilçesinde oturan Hikmet İldeniz, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu 25 Nisan'da dışarı çıktı. Polis ekiplerinin çevirdiği İldeniz´e 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. İldeniz, adliyeye giderek 3 bin 150 TL tutarındaki cezaya itiraz etti.

Kayseri 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nde görülen davaya Hikmet İldeniz katılmazken, avukatı İbrahim Kaan yer aldı. Mahkemede, ezanın üst sınırdan verilme nedeni belirtilmediği gerekçesiyle 3 bin 150 TL tutarındaki ceza bin TL'ye düşürüldü. Hikmet İldeniz'in avukatı İbrahim Kaan, mahkemenin itirazlarını kabul ettiğini belirterek, "Mahkeme 3 bin 150'nin 2 bin 150´lik kısmını iptal ederek, cezayı en alt sınırdan bin TL olarak düzeltti. Kabahat eylemi için kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru dikkate alınmalıdır. Ceza tayin edilirken, alt sınırdan uzaklaştırılarak üst sınırdan idari para cezası verilmiş. Bunun gerekçesinin belirtilmesi gerekirken, neden üst sınırdan ceza tayin edildiği idari yaptırım kararında belirtilmemiş. Kısaca, iptal sebebi tutulan tutanakta gerekçenin yazılmamasıdır. Bu nedenle mahkeme cezayı alt sınırdan verdi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Şeref KAHRAMAN

2020-07-20 12:21:35



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