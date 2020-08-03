Barajda boğulan üniversiteli Harun son yolculuğuna uğurlandı

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, serinlemek için girdiği Yamula Barajı'nda boğularak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Harun Bostan (20), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kocasinan ilçesi Yamula Barajı kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, piknik için arkadaşlarıyla baraj kıyısına giden Harun Bostan, sıcak hava nedeniyle serinlemek için göle girdi. Bostan, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Kıyıda durumu fark eden vatandaşlar, Bostan'ı kurtarmak için suya girdi. Sudan çıkarılan Bostan, çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bostan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencisi olan Harun Bostan için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Harun'un babası Aydemir Bostan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Bostan'ın cenazesi İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA

2020-08-03 16:49:50



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