Kayseri'de havadan trafik denetimleri artırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de havadan trafik denetimleri artırıldı

İHA

Kayseri'de polis ekipleri, drone destekli yaptığı trafik denetimlerinde ihlal yapan sürücüleri tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Kayseri'de havadan trafik denetimleri artırıldı

Kayseri'de polis ekipleri, drone destekli yaptığı trafik denetimlerinde ihlal yapan sürücüleri tespit ederek cezai işlem uyguladı.
Kayseri'de trafik ekipleri yapılan drone destekli trafik denetimleri, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün talimatı ile hızlandı. Kentin farklı noktalarında drone ile denetim yapan ekipler, ışık ihlali yapan araçları havadan tespit ederek sürücülerine ceza yazdı.
Komando Caddesi'nde de denetim yapan ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında önlem alarak uygulamalarını sürdürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Müsabakaları başlıyor Kayseri, dünyada en fazla uluslararası bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapacak Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı: "Kayseri’den büyük gelecek bekliyoruz"
YEREL HABERLER Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti ...
Başkan Bağlamış: “Tarımdaki büyüme sevindirdi”
YEREL HABERLER Başkan Bağlamış: “Tarımdaki büyüme sevindirdi”
Şehir Hastanesi önündeki katlı kavşağın 4. kolu hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Şehir Hastanesi önündeki katlı kavşağın 4. kolu ...
Başkan Büyükkılıç İl Pandemi Kurulu Toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç İl Pandemi Kurulu Toplantısına ...
Develi Eğitimde Zirve Yaptı
YEREL HABERLER Develi Eğitimde Zirve Yaptı
İl Sağlık Müdürü Benli, Aile Hekimleri ile Videolu Telekonferans Toplantısı Yaptı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Benli, Aile Hekimleri ile Videolu ...
Develi'de düğünler yasaklandı
YEREL HABERLER Develi'de düğünler yasaklandı
12 bin kilometreden gelen teşekkür
YEREL HABERLER 12 bin kilometreden gelen teşekkür
Başkan Palancıoğlu: "Sizin vergilerinizle alınıyor. Kamu mallarını koruyup, kollayınız"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Sizin vergilerinizle alınıyor. ...
Balıkçılar yeni sezondan ümitli Balıkçı Ercan Tunç: “Havalar soğursa hem balık bol olur hem de fiyatlar düşer” “Balığın faydalarından dolayı özellikle pandemi sürecinde tüketilmesini öneriyoruz”
YEREL HABERLER Balıkçılar yeni sezondan ümitli Balıkçı Ercan Tunç: ...
MHP Teşkilatının acı günü
YEREL HABERLER MHP Teşkilatının acı günü
30 Ağustos Zafer Kupası sona erdi
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Kupası sona erdi
Başkan Çolakbayrakdar: "Daha güzel bir Kocasinan inşa ediyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Daha güzel bir Kocasinan inşa ...
Ali Dağı’nın zirvesinde basketbol maçı 1890 metrelik zirveye omuzlarında basketbol potası taşıdılar
YEREL HABERLER Ali Dağı’nın zirvesinde basketbol maçı 1890 metrelik ...
FETÖ'nün sözde 'üst düzey eğitim talebe sorumlusu'na 10 yıl hapis
YEREL HABERLER FETÖ'nün sözde 'üst düzey eğitim talebe sorumlusu'na ...
Yolda yürüyen genç bıçaklı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Yolda yürüyen genç bıçaklı saldırıya uğradı
Kayseri merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Yabancı pilotlardan yamaç paraşütü organizasyonuna tam not
YEREL HABERLER Yabancı pilotlardan yamaç paraşütü organizasyonuna ...
Kayseri merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 14 ...
Hakan Bahran, Emar Grup FK
YEREL HABERLER Hakan Bahran, Emar Grup FK
Kocasinan Ülküspor’un yeni başkanı Derviş Kilci oldu
YEREL HABERLER Kocasinan Ülküspor’un yeni başkanı Derviş Kilci oldu
30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası Tamamlandı
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası Tamamlandı
Koronavirüsten hayatını kaybeden Şenay hemşirenin kolon kanseri olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Koronavirüsten hayatını kaybeden Şenay hemşirenin ...
Şenay hemşire korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şenay hemşire korona virüsten hayatını kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X