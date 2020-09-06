Silahlı yaralama ihbarına giden polis, boş arazide alkollü şahıs buldu Alkollü şahsa ilk müdahaleyi polis yaptı

Kayseri'de silahlı yaralama ihbarına giden polisler, bir futbol sahasının yanındaki boş alanda el fenerleri ile yaralı şahıs aradı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda alkol alarak kendinden geçen bir şahıs bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde bulunan futbol sahasının yanındaki boş arazide silahla yaralanan bir şahıs olduğu ihbar edildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri gece karanlığında ellerindeki fenerleri yakarak yaralı şahsı aradı ve futbol sahasının tel örgülerine yakın bir yerde şahsı buldu. Ekipler ilk olarak olay yerine 112 istedi ve şahsın vücudunda kurşun yarası aradı. Yapılan incelemelerde şahsın Erkan Y. olduğu belirlendi. Erkan Y.'nin silahla yaralanmadığı ve aşırı alkolün etkisiyle kendinden geçtiği tespit edildi.

Aşırı alkolün etkisiyle kendinden geçen Erkan Y.'ye olay yerindeki polis ekipleri ilk yardım uyguladı. Erkan Y. olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.