DEAŞ şüphelisi Suriyeli 2 kuzen tutuklandı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan Suriye uyruklu iki kuzen tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önceki gün Kocasinan ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda DEAŞ üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu M.D.E. ve kuzeni M.N.E.'nin evine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan iki kuzen, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-09-11 19:54:48



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